Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев, Ивано-Франковской и Одесской областях.

За минувшие сутки, 14 августа, в Украине зафиксировано 695 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 50 детей и 5 медработников.

По данным Минздрава, в течение суток госпитализированы 569 человек. 17 больных умерли, 238 человек выздоровели. Проведено 30 798 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

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За все время пандемии в Украине выявлено 2 265 912 случаев коронавируса. 2 196 827 больных выздоровели, 53 255 пациентов умерли.

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Автор: Дмитрий Захаров