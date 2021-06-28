За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.

В Украине за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 116 зафиксированы в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Читайте такжеВ Харькове планируют производить ПЦР-тесты для выявления индийского штамма коронавируса "Дельта"Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Напомним, в Украине во всех регионах уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, которые записались в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

В центрах вакцинации прививают как тех, кого предварительно пригласили телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

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Автор: Ольга Броскова