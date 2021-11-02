Как заявил лидер партии Игорь Палица, вакцинация должна спасать жизни, а не лишать средств для нее.

Партия "За майбутнє" требует от Кабинета министров отменить норму об отстранении от 8 ноября невакцинированных работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций от работы без компенсации заработной платы, которая заложена в постановлении №1096. Об этом заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

Читайте такжеВ "Дие" появятся новые COVID-сертификаты – Минздрав"С 8 ноября работодатели обязаны отстранить невакцинированных работников без выплаты зарплаты. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1096, которое было опубликовано и разослано учреждениям и предприятиям по всей Украине всего неделю назад, 26 октября. То есть у людей остается только 6 дней, чтобы вакцинироваться или остаться без работы и зарплаты. Вакцинация — это необходимая вещь, но происходящее — это полный абсурд. Сначала власти не смогли вовремя закупить вакцины. Затем провалили информационную кампанию о необходимости прививок. Именно поэтому так мало украинцев вакцинировалось в наиболее безопасный период — летом и весной. А теперь правительство заставляет людей расплачиваться за свои ошибки. Вакцинация должна спасать жизни, а не лишать средств на нее!",- отметил Палица.

Кроме того, народный депутат отметил ужасные условия вакцинации в регионах – там большие очереди и нехватка консультаций врачей.

"Мало того, что сегодня надо выстоять очередь из сотен людей, условия самого процесса вакцинации, особенно в регионах, просто ужасные. Часто прививки проводятся просто в коридорах, без предварительного осмотра врачей. При этом люди не получают никаких ответов на свои вопросы", - заявил лидер партии "За майбутнє".

Напомним, 26 октября Кабмин утвердил порядок отстранения непривитых работников и госслужащих с 8 ноября без компенсации заработной платы.

Автор: Григорий Бондарь