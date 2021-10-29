Все лица прилетели в Украину из-за границы.

В международном аэропорту "Борисполь" вчера, 28 октября, полицейские обнаружили у 11 человек поддельные документы о вакцинации.

Об этом сообщает полиция Киевской области в социальной сети Facebook.

"28 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 11 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.

Читайте такжеОккупанты Крыма заперли дома стариковКак сообщал УНИАН, 26 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине суды уже вынесли приговоры за подделку COVID-сертификатов: штрафы от 850 грн до 34 тыс. грн и ограничение свободы до одного года.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 29 октября

В Украине за сутки выявлено 26 870 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1824 ребенка и 491 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) и г. Киев (1616).

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек. Всего проведено 17 млн 082 тыс. 799 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко