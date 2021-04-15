Новый штамм был обнаружен в Полтавской области.

В Украине впервые был обнаружен первый случай заражения молодым южноафриканским штаммом коронавируса. Мутационный вариант COVID-19 обнаружен в Полтавской области, но может распространиться по территории страны. По результатам исследований, новый штамм более устойчив к вакцинам и быстрее распространяется среди молодых людей.

Что известно про южноафриканский штамм коронавируса

Штамм 501.V2 впервые был обнаружен в ЮАР 18 декабря 2020 года и быстро распространился по стране. Исследователи считают, что он спровоцировал начало второй волны заболевания коронавирусом в стране в начале 2021 года. В конце декабря двое зараженных африканским штаммом прибыли в Великобританию, после чего вирус распространился по стране.

Читайте такжеРубан: в Киеве критическая ситуация с обеспечением кислородом больных COVID-19В начале 2021 года штамм был обнаружен в разных странах мира. Исследователи мутировавшего вируса пришли к выводу, что он более устойчив к вакцинам. Так, вакцина Novavax предотвращала болезнь в ЮАР лишь в половине случаев, а в других странах её эффективность составляла 89%. После распространения штамм в Великобритании в стране ввели жесткий карантин и ограничили авиасообщение с многими странами.

По сравнению с другими штаммами COVID-19, южноафриканский вариант более заразный для молодых людей без заболеваний. Он также чаще приводит к серьезным осложнениям и быстрее распространяется.

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Автор: Екатерина Пулатова