Юрий Кондрацкий

Ежегодно у около 13000 украинцев диагностируют рак легкого, более 9000 умирают от этого недуга. Хотя болезнь распространена, 72% пациентов обращаются к врачу уже на поздних стадиях.

Чтобы повысить информированность относительно рака легкого, побудить украинцев к профилактике и лечению, в Украине длится год осведомленности о раке легкого, инициированный компанией "Рош Украина".

Всем стоит знать простые меры, которые помогут уменьшить риски заболевания раком легкого.

1. Откажитесь от курения

Большинство пациентов с подозрением на рак легкого - курильщики. Но в группу риска входят их родные и близкие. К примеру, если муж курит в присутствии жены, она также рискует заболеть раком легкого, потому что вдыхает табачный дым. Поэтому если вы избавились от этой вредной привычки, риск заболеть у вас и ваших окружающих намного ниже. Если вы бросите курить до того, как разовьется рак, поврежденная легочная ткань будет постепенно восстанавливаться.

Большинство пациентов с подозрением на рак легкого - курильщики

2. Защищайте дыхательные пути, если работаете на вредном производстве

Длительный контакт с вредными веществами — асбестом, хромом, никелем, мышьяком и тому подобное — может увеличить риски возникновения рака легкого. Поэтому во время такой работы необходимо надевать средства защиты дыхательных путей, например, респиратор.

3. Ведите здоровый образ жизни

Придерживайтесь здорового рациона: он может помочь защитить от рака легкого как курильщиков, так и тех, кто не курит. В частности, следует уменьшить потребление слишком калорийных продуктов и фаст-фуда, а увеличить в рационе количество овощей и фруктов.

Также важно заниматься спортом и делать зарядку. Но из-за того, что в крупных городах воздух загрязнен, особенно вблизи заводов – следует тщательно выбирать место для физических упражнений на улице.

4. Регулярно проходите медосмотр

Обычно о раке легкого узнают во время обследования в случае подозрения на другое заболевание. Например, с начала пандемии COVID-19 украинцы стали чаще делать КТ, а на их снимках врачи находят рак легкого.

У хороших водителей есть правило: раз в год проводить техосмотр машины. Выходит, о технике люди заботятся лучше, чем о самих себе. Я советую проходить полное медицинское обследование каждый год и в случае необходимости, по назначению врача, делать низкодозовую компьютерную томографию легких.

Рак легкого на первой стадии чаще всего не имеет симптомов

Рак легкого на первой стадии чаще всего не имеет симптомов. Опухоль маленькая, от 2 до 5 сантиметров, ее можно обнаружить лишь во время обследования легких. Симптомы появляются, когда опухоль достигает значительных размеров и мешает работе легкого — обычно это уже поздние стадии болезни.

Распространенные симптомы рака легкого:

Кашель, не проходящий или усиливающийся. Мокрота может содержать кровь или иметь розовый цвет.

Одышка и охриплость, которые не являются последствиями бронхита или пневмонии и не проходят в течение месяца после воспаления.

Боль в груди, усиливающаяся во время глубокого дыхания, кашля или смеха.

Повышенная утомляемость или постоянная слабость, потеря аппетита, беспричинная потеря веса.

Каждый год ко мне за консультацией обращаются более 1000 пациентов. У 1-2% из них диагностируют туберкулез, который проявляется схожими симптомами: кашлем, затрудненным дыханием, быстрой утомляемостью. Среди остальных пациентов 60% имеют IV стадию рака легкого, 30% — III стадию, 8% — II стадию.

Если вы заметили какие-то из указанных симптомов, следует обратиться к врачу. После осмотра он может диагностировать недугов или направить вас на дополнительные обследования, в частности, компьютерную томографию легких.

Подробнее об этой болезни рассказывает сайт всеукраинского Года осведомленности о раке легкого: https://stoplungcancer.org.ua/. Там собрана важная информация: первые признаки болезни, ее типы, способы лечения и профилактики, группы риска. Кроме образовательных материалов, размещены контакты диагностических центров и общественных организаций, поддерживающих онкологических пациентов.

Юрий Кондрацкий, хирург-онколог

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