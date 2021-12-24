Инцидент произошел в прямом эфире ток-шоу.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский поругался с кандидатом медицинских наук Валентиной Маркевич, усомнившейся в эффективности вакцинации от коронавируса.

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Украина 24".

Комаровский напомнил об опасности новых штаммов заболевания, заявив о необходимости "отловить и вакцинировать каждую бабушку вместе с дедушкой". В ответ Маркевич назвала вакцины "экспериментальными" и призвала брать с каждого вакцинируемого согласие на ознакомление с возможными осложнениями после прививки.

"Я бы очень хотел, чтобы мы с вами были вдвоем, потому что тема, которую вы подняли... Сейчас вам маленькая иллюстрация того, к чему приводит то, о чем вы говорите. За прошедшие сутки в Великобритании заболели сто тысяч человек. Там 70% вакцинированы. Заболели 100 тысяч, умерли 140 человек. В Украине заболели 6 тысяч человек, умерли 345. Понимаете, о чем это говорит? Потому что в Украине привито не 70%, а 20%", - сказал Комаровский оппонентке.

Читайте такжеТретью дозу вакцины от коронавируса смогут получить еще некоторые украинцы"Это неправильная позиция! У нас маленькая выборка...", - ответила ему медик.

"Неправильная позиция в том, потому что куча людей, которая вас сейчас послушается, не привьется и поставит свою жизнь реально под угрозу. Вы сейчас убиваете людей реально! Вы убиваете людей", - сказал врач.

Далее Маркевич заявила о якобы эффективности препарата "Ремдесивир" при лечении коронавируса. Комаровский с ней не согласился, сказав, что его эффективность является ничтожной.

Как сообщал УНИАН, в течение января-ноября в Украине госпитализировали 709 тысяч пациентов с COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.