Украинцев призвали встречать Новый год в изоляции с родными и полным курсом вакцинации.

На период новогодне-рождественских праздников в Украине останутся карантинные меры, которые были введены ранее. Невакцинированные украинцы и в дальнейшем смогут посещать общественные места исключительно при наличии отрицательных тестов на COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире 24 канала.

Читайте такжеСтало известно, когда зажгут главную елку страны на Софийской площади"В прошлом году в этот же промежуток времени была волна COVID-19. Правда, мы тогда после новогодних праздников делали карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени. Возможно, поэтому она была не такой агрессивной", – отметил Ляшко.

Министр призвал всех украинцев праздновать Новый год и Рождество безопасно, находясь в изоляции и с родными. Также Ляшко отметил, что к Новому году стоит сделать полный курс вакцинации.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали украинцам, как получить витамин D зимойПо его словам, традиционно рост заболеваемости на COVID-19 прогнозируют на середину февраля, а продлится он, вероятнее всего, до середины марта. Несмотря на это, Ляшко призвал украинцев не расслабляться на новогодне-рождественские праздники.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о новых правилах работы горнолыжных курортов. Теперь на зимних курортах смогут отдыхать только граждане, имеющие необходимые COVID-документы, в частности сертификаты о вакцинации, негативные тесты или справки о выздоровлении.

Министр Ляшко отметил, что отдыхающие должны постоянно носить с собой COVID-документы. Документы следует предъявлять по требованию представителей заведений и во время выборочных проверок органами контроля.

Также УНИАН сообщал, что МАУ запускает прямые рейсы на украинский горнолыжный курорт.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Малюга