62-летний Владимир Литвиняк из Ивано-Франковской области пережил инсульт и коронавирус с 95% поражением легких.
Его историю рассказывает RAI Media group.
Мужчина три месяца боролся с коронавирусом, 48 дней он провел в реанимации, 37 из них на аппарате ИВЛ. Медики давали ему лишь 1% на жизнь.
С ним уже несколько раз прощалась дочь Наталья, которая теперь уверена, что произошло чудо. А врачи говорят, что он – рекордсмен.
"Он поступил к нам в крайне тяжелом состоянии, самостоятельно он дышать не мог, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На нем он находился 37 дней. Самостоятельного эффективного дыхания не было", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Манивчук.
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К COVID-19 добавились осложнения. У Владимира прямо в реанимации случился инсульт. Сейчас мужчина заново учится ходить и говорить.
"Состояние больного в динамике с улучшением, он уже не кислородозависим, дома периодически находится на оксигенотерапии, но сатурацию получает. Его ждет долгий реабилитационный период", - отметил врач.
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