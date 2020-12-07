Врач отметил, что сейчас случаев заболеваний гриппом немного.

Коронавирусная инфекция отсрочила начало заболеваемости гриппом в Украине, которая обычно начинается осенью. И вопрос в том, будет ли эпидемия гриппа вообще.

Такое мнение в интервью ТСН.uа выразил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий. Он отметил, что сейчас случаев заболеваний гриппом немного.

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"С гриппом интересная ситуация. Если вспомнить, то грипп у нас всегда начинался осенью (середина октября – начало ноября). То сейчас случаев заболеваний немного. Грипп уже должен быть, температура ниже 15-17 градусов, декабрь. Коронавирус оттеснил его", – говорит Жиравецкий.

По его словам, теоретически, эпидемия гриппа еще может начаться. "Но если не начнется, это будет интересный феномен", – отметил врач.

Тарас Жиравецкий также отметил, что вакцина от гриппа не гарантирует, что человек не заболеет. "Часть из вакцинированных таки заболеет, но будет иметь более легкие симптомы", - добавил он.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

За прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 8 тыс. 641 новый случай COVID-19.

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 821 тыс. 947 украинцев, умерли – 13 тыс. 733.

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Автор: Андрей Василюк