РНК (рибонуклеиновая кислота), на основе которой создана вакцина от коронавируса, не может повлиять на гены человека.
Об этом иммунологиня Алла Волоха рассказала в эфире канала "Украина 24. Она отметила, что РНК не влияет на гены, и никоим образом не изменяет ДНК.
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"Я хочу сказать, что РНК не влияет на гены и никоим образом не изменяет ДНК. После того, как проведена вакцинация и она обнаружила свое действие, то есть активность проявилась, синтезировался белок, и из него выработались антитела, она выводится из организма и ни на что негативно не влияет", - сказала Волоха.
Также врач ответила на вопрос, рекомендуется ли вакцинация второй дозой при появлении аллергической реакции на первую (всего нужно две прививки).
"Если это просто высыпания на коже, не тяжелая аллергическая реакция, то можно делать прививки, если тяжелая аллергическая реакция, а это случается очень редко, то вторая доза может быть уже не показана. Тяжелая реакция может быть в виде тяжелого анафилактического шока или анафилактоидная реакция, как наблюдалось у пациентов в Великобритании. Но у тех людей были раньше тяжелые аллергические реакции в жизни", - сказала Волоха.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
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