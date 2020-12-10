Она отметила, что РНК не влияет на гены и никоим образом не изменяет ДНК.

РНК (рибонуклеиновая кислота), на основе которой создана вакцина от коронавируса, не может повлиять на гены человека.

Об этом иммунологиня Алла Волоха рассказала в эфире канала "Украина 24. Она отметила, что РНК не влияет на гены, и никоим образом не изменяет ДНК.

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"Я хочу сказать, что РНК не влияет на гены и никоим образом не изменяет ДНК. После того, как проведена вакцинация и она обнаружила свое действие, то есть активность проявилась, синтезировался белок, и из него выработались антитела, она выводится из организма и ни на что негативно не влияет", - сказала Волоха.

Также врач ответила на вопрос, рекомендуется ли вакцинация второй дозой при появлении аллергической реакции на первую (всего нужно две прививки).

"Если это просто высыпания на коже, не тяжелая аллергическая реакция, то можно делать прививки, если тяжелая аллергическая реакция, а это случается очень редко, то вторая доза может быть уже не показана. Тяжелая реакция может быть в виде тяжелого анафилактического шока или анафилактоидная реакция, как наблюдалось у пациентов в Великобритании. Но у тех людей были раньше тяжелые аллергические реакции в жизни", - сказала Волоха.

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Автор: Андрей Василюк