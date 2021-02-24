Врач-косметолог Яна Токар: Задача инъекционной медицины - предотвратить возрастные проявления, а не лечить их

С какого возраста стоит делать «уколы красоты», чем отличаются инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, а также почему не следует слепо верить инста-блогерам, которые рассказывают, как проводить такие процедуры на дому, в интервью УНИАН рассказала врач-косметолог Яна Токар.

Современные женщины часто прибегают к услугам косметологов, чтобы увеличить губы, вколоть ботокс или произвести другие манипуляции для улучшения своей кожи в целом. Какие инъекции самые популярные среди женщин?

Ботулинотерапия для устранения морщин и профилактики их появления. Это самая популярная и быстрая процедура. В Америке ее называют «процедура обеденного перерыва».

Правда ли то, что инъекции ботокса приводят к преждевременному старению?

Наоборот, они его замедляют. Посмотрите на женщин, которые регулярно используют ботулотоксин для коррекции морщин (ботокс - это торговое название одного из препаратов БТА), - они прекрасны.

Синди Кроуфорд всего на год младше Сары Джессики Паркер, которая является противницей инъекций БТА. Кристи Бринкли 67 лет, и она - обворожительная «бабушка».

И нет, я не призываю всех срочно колоть себе инъекции красоты. Это выбор каждого отдельного человека и только ему решать, как он будет выглядеть.

Мое личное мнение, что никакие шаблоны и мода не должны влиять на то, что ты делаешь со своим телом. Это вопрос исключительно твоего видения мира и красоты. Эти сравнения лишь для того, чтобы убрать страшилки о том, что если начнешь колоться, то не остановишься; рано начнешь колоть - быстрее состаришься; после уколов изменишься до неузнаваемости.

В руках квалифицированного и грамотного специалиста, который использует сертифицированные, качественные препараты и безопасные методики, результат будет эстетичным и только украсит вас. Если возможности проводить процедуры у таких специалистов нет, то лучше не выполнять инъекции вовсе! Чтобы не пополнять фотоколлекцию с неудачами инъекционной косметологии, которых полно на просторах интернета (и живых примеров на улицах).

А в чем разница между ботоксом и гиалуроновой кислотой?

Такая же, как между самолетом и компьютером. Кардинальная. Гиалуроновая кислота (ГК) - это природная составная нашего организма, которая вырабатывается клетками фибробластами. Вот только с возрастом ее становится меньше, и она уже не может помогать сдерживать процессы старения. Поэтому и проводят процедуры как по стимулированию собственных клеток, так и по введению готовой ГК в кожу.

Из синтетической ГК путем крослингинга (сшивки) производят филлеры на основе ГК, которыми можно создавать объем после введения. Это внутрикожный биодеградируемый имплантат. Если очень грубо, то ГК увлажняет кожу и делает объем (губы, скулы, подборок...).

Ботулинический нейропротеин - это медицинский препарат. Да, да! Он даже продается только через аптеки. Используется в неврологии детской и взрослой, ортопедии, офтальмологии и эстетической медицине. Он временно прекращает работу мышцы путем прерывания связи «нервная клетка - мышца». Именно поэтому в «эстетике» это препарат для предотвращения возрастных изменений. Устраняя мышечный гипертонус, мы сохраняем кожу от перерастяжения и проламывания.

Помогает ли гиалуроновая кислота, если ее просто мазать, а не делать уколы?

Конечно! Она прекрасно увлажняет верхний слой кожи, убирает чувство стянутости. Но это никак не продлит молодость кожи, так как к клеткам молодости, фибробластам, она не доходит. Объемы в лице она не добавляет. Ни один крем или сыворотка (какими бы дорогими они не были) не избавят вас от морщин и старения. Ведь наша внешность - это отражение внутреннего состояния организма. И «лечить» нужно всегда изнутри.

В каком возрасте можно начинать делать «уколы красоты»?

Нет понятия возраста - есть показания. Ведь нейропротеин используют у маленьких детей при ДЦП, у подростков при гипергидрозе, а также в комплексе лечения акне. Законодательно инъекции филлеров и БТА можно проводить с 18 лет, но, если есть двухстороннее согласие родителей либо опекунов, можно проводить и раньше. Из недавних случаев в моей практике была коррекция филлерами щеки и губы у 10-летней девочки, которую укусила собака. Хирурги сделали прекрасное восстановление тканей, я работала с объемами, чтобы у девочки не формировались комплексы по поводу внешности. И, учитывая молодой возраст, произошла качественная регенерация тканей.

А безопасно ли делать инъекции? Или есть какие-то риски?

Очень много противопоказаний! От самых простых - шарики, комочки, опущение бровей, хмурый взгляд, асимметрия, миграция препарата... До сложных - ишемия, оклюзия, тромбоз, некроз, слепота и даже смерть от анафилактического шока во время процедуры. Таких случаев, к сожалению, сейчас много. Так как очень активно процветает направление инста-косметологов, работающих поддельными препаратами и без медицинского образования. Зато все называют себя «докторами».

О таких «косметологах» мы еще поговорим. А сейчас расскажите, долго ли может сохраняться эффект после удачно проведенной инъекции?

Все индивидуально и точных сроков нет. По инструкции, нейропротеин проявляет свой эффект три месяца, но если человек учится контролировать свою мимику, мы видим положительный эффект намного дольше. Филлеры гиалуроновой кислоты биодеградируют от 6 до 18 месяцев. Все зависит от плотности препарата, уровня введения и качества очистки ГК. Но, если у человека ускорен метаболизм, он занимается активно спортом, загорает, ходит в сауну и баню, то этот процесс будет происходить быстрее. Все очень индивидуально. В то же время, если филлер плохого качества, то он может и не биодеградировать вовсе, капсулируясь в организме.

Что делать пациентке, если результат не совсем впечатляющий. Можно ли потом исправить ситуацию?

Исправить можно, но если только вы пришли к профессионалу своего дела и он знает, как это сделать. А насчет впечатляющего результата, инъекциями его достичь сложно и это очень субъективно. Если хотите ярких и видимых перемен тут и сразу - это к пластическому хирургу! Правда и там есть период реабилитации. Но зато изменения будут максимально яркими и впечатляющими. Задача инъекционной медицины - предотвратить возрастные проявления, а не лечить их. И это нужно понимать очень четко.

Давайте поговорим о модных тенденциях. Одно из последних веяний – филлеры. Расскажите, что это такое и кому они нужны?

Филлеры - это гелеобразный материал разной плотности, который вводится инъекционно под кожу с помощью тончайших игл. Они необходимы всем, кто обеспокоен своей внешностью, ее изменениями и возрастными проявлениями на лице. Виды филлеров или препаратов выбирает сам доктор, исходя из множества факторов.

Совсем недавно был тренд на губы-осьминоги. Многие ли ваши пациенты просили сделать им такой контур?

Я бы не назвала это трендом. Вирус, хайп, зашквар или как там сейчас говорят в соцсетях… Это не имеет ничего общего с медициной и придумано известным создателем секты косметологов без образования, которые калечат людей. К тому же, эти фото нереальны. Это следствие работы в фоторедакторах. С помощью филлеров в реальной жизни создать такой эффект невозможно!

Как вы уже упоминали, сейчас многие блогеры в Instagram делают себе уколы красоты прямо на камеру, в домашних условиях. Реально ли можно качественно выполнить процедуру, не выходя из дома?

Помните фильм «Спортлото-82»? «А эти ягоды есть можно? - Можно, но умрешь!». Тут та же ситуация. Из-за перенасыщения информацией можно и филлер купить в интернете (правда поддельный, ведь официальные препараты продают только врачам), на видео в YouTube или Instagram посмотреть техники увеличения губ на кухне...

Увеличить-то можно, а еще - занести инфекцию, спровоцировать развитие биопленки в тканях, и, конечно же, получить ишемию, оклюзию или тромбоз, от которых не застрахован ни один доктор. А очень важно предоставить квалифицированную помощь в первые 30 минут. И, конечно же, можно умереть от анафилактического шока.

Глобально последствий таких манипуляций очень много. Давайте честно, ведь у вас же не всегда получается шикарный торт, когда вы готовите по рецепту. Есть много нюансов. Так и здесь. Не зря доктора девять лет учатся, а потом постоянно повышают квалификацию, чтобы выполнять работу качественно и безопасно. Не может айтишник без специального образования управлять самолетом. Не может повар, который прекрасно орудует ножом, проводить операции по удалению аппендикса. Почему же кто-то решил, что филлеры можно колоть самостоятельно, не понимая ни анатомию лица, ни реологию препарата?

Безопасность прежде всего! И не забывайте, что красота - это отображение внутреннего состояния во внешних проявлениях. Истинная красота всегда в глазах смотрящего.

Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter