Врач-косметолог Яна Токар: Фейсбилдинг помогает отсрочить проявление возрастных изменений, но йога для лица – не панацея от старения

Чтобы сохранить молодость и красоту, женщины готовы идти на любые жертвы, даже ложиться под нож пластического хирурга. Но всегда ли это оправдано? Помогает ли бороться с возрастными изменениями фейсбилдинг, кому необходима йога для лица, а кому не стоит увлекаться такой гимнастикой, в интервью УНИАН рассказала врач-косметолог Яна Токар.

Гимнастика для лица в последнее время стала трендом. Говорят, с ее помощью можно решить много проблем, связанных с кожей. Расскажите подробнее, что такой фейсбилдинг?

Фейсбилдинг - это большое направление, которое объединяет в себе упражнения для «закачивания» мышц лица и техники самомассажа для снятия отечности, улучшения кровотока и расслабления спазмированных мышц.

Мода на фейсбилдинг циклична. Еще в первой половине 20 столетия существовала прекрасная маркетинговая легенда о балерине и ее друге пластическом хирурге, который разработал для нее серию упражнений, чтобы сохранить ее молодость. Но так и неизвестно, ее красота - это залог упражнений или пластический хирург таки использовал скальпель.

Следующий мощный всплеск начался в 80-х годах в США, когда косметолог Кэрол Маджио рассказывала о гимнастике лица и популяризировала ее. И, вот, новая волна. Уже три года активно из соцсетей к нам поступает реклама фесйбилдинга, как мощной альтернативы инъекциям филлеров и нейротоксина.

Реально ли он помогает замедлить процесс старения?

Да, если у вас мышечный тип старения! Именно этому типу старения фейсбилдинг действительно поможет отсрочить проявление возрастных изменений на лице. Но, мы, славяне, имеем деформационный тип старения и только фейсбилдингом сохранить молодость не получится. К тому же, генетически у нас небольшая нижняя челюсть, часто скошен и маленький подбородок (нижнечелюстная микрогнатия), а именно массивная челюсть сдерживает процесс птоза.

Посмотрите на Анджелину Джоли, Киру Найтли или Оливию Уайлд. С их анатомией и стабильным весом беспокоиться о «брылях» не приходиться.

Адепты фейсбилдинга утверждают, что мышцы на лице можно и нужно закачивать так же, как вы можете накачать попу и пресс. Но они забывают об одном очень важном моменте - анатомии мышц. На теле мышцы действительно можно накачать, так как там скелетная мускулатура, которая имеет два точки крепления кость-кость, при сокращении она увеличивается в размере, и кожа над ней натягивается. А вот на лице мускулатура мимическая. У нее крепление кость-кожа. То есть, при каждом сокращении мышцы, она тянет за собой кожу, растягивая ее и создавая морщины на лице.

Именно из-за гиперактивной мимики на лице и образуются морщины! Поэтому, чем больше мышцы на лице качаешь, тем больше растягиваешь кожу и формируешь морщины! А вот расслаблять гиперактивную мимику с помощью самомассажа и нажимов на специальные точки - это действительно хорошая методика. Снимая зажимы мышц, вы предотвращаете заломы кожи, а вот от школы «агрессивной закачки мышц» лучше отказаться, если у вас не азиатское происхождение.

А можно ли только с помощью фейсбилдинга, не прибегая к инъекциям, убрать мимические морщины?

Для начала стоит знать, что морщины есть статические и динамические. Статические морщины - это проломы кожи, которые сформировались от того, что ее слишком часто и сильно сжимали в одной зоне. Такие морщины даже ботулотоксином не убираются, а используется в комплексе специальная blunch техника введения стабилизированной гиалуроновой кислоты. Так что гимнастика тут точно не поможет.

Динамические морщины формируются, когда мы задействуем мышцу, то есть напрягаем ее. Гимнастика помогает расслабить зажатые мышцы, может помочь «почувствовать» эти мышцы и не напрягать их. Контроль мимики - это главное оружие в образовании морщин.

Если вам кто-то рьяно доказывает, что у него нет морщин благодаря гимнастике, тоже нужно учитывать один очень важный момент. По типу мимической активности люди делятся на гиперкинетиков, нормокинетиков и гипокинетиков. Гипокинетики не нуждаются в инъекциях нейропротеина именно потому, что они не задействуют свои мышцы. И это заслуга их генетики, а не гимнастики. А гиперкинетикам не избавиться от морщин с помощью гимнастики, да и нейропротеин у них - это не панацея. Все случаи очень индивидуальны и всегда нужно смотреть глубже.

Главная цель – предотвращение старения. Если начать вовремя гимнастику и самомассаж, то сможете не только отстрочить проявление возрастных изменений, но и уменьшить количество инъекций красоты и препаратов.

Я так понимаю, что если фейсбилдинг не всегда может заменить инъекции, то пластические операции и подавно?

А может ли сухой шампунь заменить мытье головы? А может ли макияж скрыть прыщи так, чтобы не нужно было их лечить? Все зависит от желания пациента и его понимания «красоты».

Если женщина всю жизнь держит один вес, занимается спортом, полноценно питается, не имеет хронических заболеваний, с хорошим гормональным фоном, отношением к жизни и регулярно занимается фейс фитнесом, то да, в таком случае эта гимнастика поможет сохранить ее лицо и отстрочить или убрать необходимость пластической операции или инъекций. Но это только в том случае, если женщину устраивают ее морщинки и небольшие брыли. Если же она хочет абсолютно натянутое лицо, то одна гимнастика не поможет.

Что делать, если мышцы малоподвижные и упражнения не совсем получается делать?

Если мышцы малоподвижны - радоваться! Значит вы – гипокинетик. И уж точно вам не нужно работать в агрессивной технике. Делайте скульптурирующий самомассаж, убирайте зажимы с мышц, стимулируйте лимфо- и кровоток, и будет вам счастье и красота.

Качество кожи, по идее, должно тоже значительно улучшиться?

Если правильно выполнять упражнения, то да. Ведь они стимулируют лимфо- и кровоток. Как следствие, улучшается цвет кожи, появляется здоровый румянец. Если переусердствовать с упражнениями по «закачке» мышц, то кожа только растянется и станет более дряблой. Я бы не назвала это улучшением ее качества.

Скажите, а какие упражнения самые действенные?

Мое самое любимое упражнение - это прижатие языка к твердому небу. Так как мышцы дна ротовой полости очень слабые у славянок и провисают рано, это упражнение прекрасно профилактирует образование второго подбородка.

Как часто нужно выполнять рекомендованные врачом упражнения?

Каждый день 15-20 минут. Через 6-12 месяцев регулярных занятий их количество сокращается до 3-4 раз в неделю. А вот самомассаж - каждый день. Со своим лицом я работаю исключительно в технике расслабления мышечных зажимов и стимуляции лимфотока. Моему лицу закачка мышц только навредит.

Через какое время будет виден результат?

У кого-то после первого занятия уйдет отечность, и он сможет увидеть прекрасный результат. А у кого-то все только ухудшится. Ведь мы с вами еще в самом начале выяснили, что результат зависит от типа мимической мускулатуры и типа старения. Если у вас получится с помощью гимнастики поменять свои мимические паттерны, то вы прекратите морщить лоб, щурить глаза, делать ужимки. Вы будете смеяться так, чтобы не перенапрягать носогубную зону. Морщины на лице - это отпечатки ваших эмоций.

А в каких случаях самомассаж может не дать ожидаемого результата?

Тут очень много условий: недостаточно частые и нерегулярные занятия, неправильная техника, наличие общих заболеваний, которые неизбежно отображаются на лице. Несбалансированное питание, нарушенный сон и гормональный фон. Ведь гимнастика - это лишь вспомогательная методика.

Всем женщинам можно делать йогу для лица? Или, может, есть какие-то противопоказания?

Разве что неправильное ее исполнение. Сама по себе йога для лица не несет никакой опасности, но неправильное исполнение и вовлечение в определенных упражнениях нецелевых мышц может только ухудшить ситуацию.

А можно ли делать упражнения тем, у кого гиалуронка?

Да, если она правильно аугментирована, она никуда не сместится. Поэтому тут более важный вопрос синергии вашего специалиста и подбора правильных упражнений. Я всегда со своими пациентами оговариваю упражнения, которые им можно делать, а иногда и показываю новые.

Диана Могилевич

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