Врач отмечает, если хотите удостовериться, переболел ли ребенок COVID-19, то сделайте ему тест.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как болеют COVID-19 взрослые и дети и в чем разница. По его словам, молодые люди, как правило, переносят коронавирусную болезнь легче, чем старшие пациенты.

"С COVID-19 все сложнее и проще одновременно: чем человек моложе, тем больше у него шансов на легкую форму болезни. Так что ваша дочка вполне может перенести болезнь практически без симптомов. Если хотите удостовериться, переболела ли она, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых", - рассказал врач на своей странице в Instagram.

Коронавирус: важно знать каждому

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, чем опасен такой симптом коронавируса, как потеря обоняния.

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Автор: Виктория Гордиенко