Врач из Одесской области Владимир Теравский признан старейшим практикующим хирургом Украины, его имя внесено в Книгу рекордов Украины.
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Как сообщил УНИАН представитель национального проекта «Книга рекордов Украины», соответствующий диплом 85-летнему медику из города Арциз вручили 28 декабря.
По его словам, 85-летний врач Арцизской районной больницы Теравский получил диплом как старейший в Украине практикующий хирург.
Теравский за 60 лет провел более 15 тыс. операций и продолжает этим заниматься.
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