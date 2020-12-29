85-летнему медику из Арциза вручен диплом Книги рекордов Украины.

Врач из Одесской области Владимир Теравский признан старейшим практикующим хирургом Украины, его имя внесено в Книгу рекордов Украины.

Читайте такжеКнига рекордов Украины признала Корвалол "Фармак" самым известным седативным лекарственным препаратом

Как сообщил УНИАН представитель национального проекта «Книга рекордов Украины», соответствующий диплом 85-летнему медику из города Арциз вручили 28 декабря.

По его словам, 85-летний врач Арцизской районной больницы Теравский получил диплом как старейший в Украине практикующий хирург.

Теравский за 60 лет провел более 15 тыс. операций и продолжает этим заниматься.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая