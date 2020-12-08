Врач считает, что сейчас надо продолжать пользоваться проверенными методами - соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Украине не стоит спешить с массовой вакцинацией от коронавируса, а лучше понаблюдать за ее результатами в других странах.

Такое мнение выразил в эфире телеканала "Украина 24" врач из Израиля Борис Бриль. Он считает, что сейчас надо продолжать пользоваться проверенными методами - соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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"Относительно прививки вакцинами - честно, я бы немного продолжил наблюдение, посмотрел на группе людей, а потом, если все хорошо, то ввел бы (вакцинацию - ред.). Потому что сейчас это все делается быстрыми методами - для чего? Чтобы обезопасить людей. Я бы все же людям больше порекомендовал социальную дистанцию и маски", - отметил он.

На вопрос, как повлияет вакцинация на людей с проблемами здоровья, Бриль ответил: "уместно прививать людей с риск-факторами - это медработники, люди с повышенным давлением, диабетом и тому подобное. Но я бы еще немного подождал, очень осторожно относился бы ко всем этим новостям. Потому что, смотрите, вдруг в один месяц все компании разработали вакцину. Для меня странно, что вдруг во всех раз и..."

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Автор: Андрей Василюк