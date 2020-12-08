Украине не стоит спешить с массовой вакцинацией от коронавируса, а лучше понаблюдать за ее результатами в других странах.
Такое мнение выразил в эфире телеканала "Украина 24" врач из Израиля Борис Бриль. Он считает, что сейчас надо продолжать пользоваться проверенными методами - соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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"Относительно прививки вакцинами - честно, я бы немного продолжил наблюдение, посмотрел на группе людей, а потом, если все хорошо, то ввел бы (вакцинацию - ред.). Потому что сейчас это все делается быстрыми методами - для чего? Чтобы обезопасить людей. Я бы все же людям больше порекомендовал социальную дистанцию и маски", - отметил он.
На вопрос, как повлияет вакцинация на людей с проблемами здоровья, Бриль ответил: "уместно прививать людей с риск-факторами - это медработники, люди с повышенным давлением, диабетом и тому подобное. Но я бы еще немного подождал, очень осторожно относился бы ко всем этим новостям. Потому что, смотрите, вдруг в один месяц все компании разработали вакцину. Для меня странно, что вдруг во всех раз и..."
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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