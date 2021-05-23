В странах с низким уровнем вакцинации населения пандемия COVID-19 не будет идти на спад. Украина - среди них.
Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.
Читайте такжеВ Украине подтвердили еще более 4 тысяч случаев COVID-19: лидирует ДнепропетровщинаПо словам медика, существенно повлиять на эпидемиологическую ситуацию может только вакцинация.
"Что касается сезонного фактора, то он, конечно, тоже имеет значение, но основа – все-таки вакцинирование. Временный спад может быть связан с каникулами. В школах не будет передачи вируса. Но с учетом того, что темпы вакцинации в Украине крайне низкие, можно ожидать дальнейшего роста заболеваемости", – заявил Бриль.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее.
Представителей Минздрава Украины постоянно критикуют из-за низких темпов COVID-вакцинации.
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