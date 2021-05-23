Ожидать снижения числа заболеваний в нашей стране не стоит, несмотря на наступление летнего сезона и школьных каникул, говорит медик.

В странах с низким уровнем вакцинации населения пандемия COVID-19 не будет идти на спад. Украина - среди них.

Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.

Читайте такжеВ Украине подтвердили еще более 4 тысяч случаев COVID-19: лидирует ДнепропетровщинаПо словам медика, существенно повлиять на эпидемиологическую ситуацию может только вакцинация.

"Что касается сезонного фактора, то он, конечно, тоже имеет значение, но основа – все-таки вакцинирование. Временный спад может быть связан с каникулами. В школах не будет передачи вируса. Но с учетом того, что темпы вакцинации в Украине крайне низкие, можно ожидать дальнейшего роста заболеваемости", – заявил Бриль.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее.

Представителей Минздрава Украины постоянно критикуют из-за низких темпов COVID-вакцинации.

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Автор: Ольга Робейко