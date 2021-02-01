Маленькому пациенту провели лапароскопическую операцию – удалили воспаленный аппендикс через три небольших прокола в животе.

Во Львовскую областную детскую больницу Охматдет «скорая» привезла 6-летнего мальчика с болями в животе. В приемном отделении врачи диагностировали у ребенка острый аппендицит. Маленького пациента направили на рентген.

Об этом сообщают на странице в Фейсбуке львовского "Охматдета".

Детского хирурга Кирилла Лапшина, который дежурил в этот день, очень удивил рентген-снимок. Справа, в подвздошной области, четко визуализировался странный посторонний предмет, по очертаниям похожий на пулю от пневматической винтовки.

Врач уточнил у папы мальчика, мог ли сын проглотить пулю. Отец сообщил, что у них дома есть пневматическое ружье и к нему металлические пули. Недавно сын играл коробкой с шарами. Вероятно, случайно мальчик проглотил одну из них. И все бы ничего, если бы пуля попала из желудка в кишечник и вышла.

У мальчика пуля от пневматической винтовки оказалась в червеобразном отростке (аппендиксе), что стало причиной воспалительного процесса и уложила ребенка на операционный стол.

Маленькому пациенту провели лапароскопическую операцию – удалили воспаленный аппендикс через три небольших прокола в животе.

«Когда мы удаляли аппендикс, я сразу увидел, что в нем есть утолщение. Мы его удалили и уже наружу разрезали. Там действительно была пуля! Она, как инородное тело, попала из кишечника в аппендикс и создала его обструкцию. Это и стало необычной причиной аппендицита», – сообщил детский хирург Кирилл Лапшин.

Маленького пациента уже выписали из больницы. Отец пообещал врачам в дальнейшем надежно прятать пули.

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Автор: УНИАН