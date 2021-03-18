Ребенок родился с врожденным пороком и находился под наблюдением врачей.

Полуторагодовалый житель одного из районов Львовщины, играя маминым телефоном, случайно сделал звонок своему врачу. И это, как оказалось позже, спасло ему жизнь. Пропущенный звонок стал поводом для записи на осмотр к врачу во Львове.

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Отмечается, что мальчик родился с врожденным пороком легкого и находился под наблюдением врачей.

«Когда я родила сына, левое легкое было уже здоровое, сердце стало на место, а вот кисты в правом легком остались», – рассказала мать мальчика Ирина.

Результаты последнего обследования на компьютерном томографе (КТ) показали, что состояние ребенка критическое. Киста значительно увеличилась, по размерам она напоминала мяч и заняла почти все правое легкое.

«Киста раздулась и сжала здоровые части правого легкого, сжала она и левое легкое. По размерам киста была как мяч, она росла быстрее, чем ребенок. Такие кисты могут треснуть и вызвать пневмоторакс. Если бы это произошло в селе, могли бы и не успеть», – рассказала заведующая II хирургического отделения Львовской городской детской больницы Галина Курило.

Мальчика прооперировали, операция длилась почти два часа. Детским хирургам удалось спасти 1/3 правого легкого, остальное удалили.

Мальчик после операции очень быстро начал выздоравливать. Он неполные сутки был в реанимации, а на третий день после операции уже бегал по коридору больницы. 15 марта мама с сыном поехали домой.

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Автор: Катерина Шварц