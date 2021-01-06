Во Львове спасли пациентку с очень тяжелым течением коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВо Львове открыли фестиваль ледяных скульптур (фоторепортаж)У 37-летней многодетной матери на 7-м месяце беременности на 90% были поражены легкие. Женщине и плоду не хватало кислорода, поэтому медики решили проводить кесарево сечение. Новорожденную девочку поместили в реанимацию, потому что она тоже инфицирована коронавирусом.
После двух недель борьбы за жизнь роженицы ее наконец-то выписали. В настоящее время Екатерина уже может самостоятельно дышать, но женщину еще ждет долгая реабилитация. Новорожденную Даринку родители смогут забрать из больницы, когда она наберет вес. Она уже шестой ребенок в их семье.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Локдаун с 8 по 24 января в Украине: что будет разрешено и запрещено
- На Закарпатье умер мужчина, которому пересадили сердце во Львове
- Психолог рассказал, как настроиться на работу после праздников
- Библейских царей запустили в небо над Севильей на воздушном шаре (фоторепортаж)
- Во Львове в пачках с рисом нашли рекордную партию героина (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram