До операции мальчик из Закарпатья не мог дышать и говорить. В Украине по такой методике не работают, но в шутку ее уже назвали "библейской".

Врачи Львовского Охматдета вместе с польским профессором сделали уникальную операцию 6-летнему Михаилу из Закарпатья. Мальчик уже выздоравливает.

Как говорится в сюжете ТСН, в прошлом году мальчика и его маму сбила машина. Ребенок получил многочисленные травмы, и почти три недели был в реанимации на аппарате ИВЛ.

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Вылечили мальчика врачи львовского Охматдета. Медики с помощью польского коллеги Ярослава Шидловского сделали уникальную операцию. В Украине по такой методике не работают, но в шутку ее уже назвали "библейской".

"Как с Адама взяли ребро и создали Еву, так здесь взяли хрящ ребра мальчика. Через наружный разрез на шее ввели в место рубца и развели связки. Если связки у него первичные были фиксированные, то когда мы развели, они и стали фиксированы. То есть просвет для дыхания существенно увеличился", - пояснил руководитель ЛОР-отделения больницы "Охматдет" Федор Юрочко.

После операции мальчик выздоравливает: хорошо говорит и бегает не задыхаясь.

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Автор: Виктория Гордиенко