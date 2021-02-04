Ребенок появился на свет с весом 1 килограмм 230 граммов и заразился коронавирусом от матери. Женщина призналась, что никогда не видела таких малюсеньких деток.

Во Львове врачи два месяца выхаживали недоношенную девочку, которая заразилась коронавирусом от матери.

Читайте такжеЧудо-история: в Киеве вышли сестер-двойняшек, которые родились с весом 500 граммов (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что девочка появилась на свет с весом 1 килограмм 230 граммов в семье священника Петра Терлецкого и стала шестым ребенком.

"Даша родилась на 28 неделе беременности в то время, когда ее мама боролась с коронавирусом. Ход болезни был настолько тяжелым, что врачи решили спасать отдельно роженицу и ребенка, который тоже заразился", – говорится в сюжете.

Удивительное выздоровление: подробности истории

В областной больнице говорят, что впервые здесь выхаживали ребенка с таким малым весом и одновременно с COVID-19. Совместными усилиями им это удалось, и на время выписки ребенок весил уже 2 килограмма 810 граммов.

Врачи рассказывают, что состояние ребенка было тяжелое: "Она очень боролась за свою жизнь".

Мать девочки признается, что "таких деток еще не видела":

"Я не могла поверить, что она моя. Головка умещалась в ладонь. Она была очень малюсенькая...".

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Автор: УНИАН