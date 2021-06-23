Картина поразила даже опытных врачей - у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом.

Во Львовскую областную детскую больницу "Охматдет" госпитализировали месячного младенца с ожогами во рту. Раны были настолько серьезными, что ребенок не мог даже плакать.

Об этом сообщает Львовская областная детская клиническая больница "Охматдет". В сообщении говорится, что сначала медики подозревали, что ребенок болеет дифтерией и готовились к закрытию больницы на карантин.

Читайте такжеНазвана причина смерти полуторагодовалой девочки на Волыни"Картина поразила даже опытных врачей - у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом. Ребенок даже плакать не мог из-за осиплости голоса. В "Охматдет" вызвали инфекционистов из-за подозрения на дифтерию. И уже усилиями двух команд спасали малыша", - говорится в сообщении.

Медики опрашивали маму младенца долго и внимательно, но все равно было непонятно, что произошло.

"От нечего делать заведующая отделением Оксана Короляк обратила внимание на что-то зеленое на столе. "Это что такое?"- спросила она маму, показывая на пустышку.

После этого мама ребенка рассказала, что местный педиатр рекомендовала капать "зеленкой" от молочницы на пустышку. "Сказать, что у педиатров был шок - это ничего не сказать", - подчеркнули в "Охматдете".

По словам медиков, именно зеленка вызвала серьезный ожог слизистой во рту ребенка. После медицинской помощи врачи отпустили мать и ребенка домой.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая