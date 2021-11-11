Операция длилась шесть часов и завершилась успешно.

Во львовской больнице скорой медицинской помощи прооперировали 6-летнюю Викторию Филипову из города Дубно Ривненской области.

Как сообщили УНИАН в медучреждении, девочку с врожденным пороком сердца несколько дней назад доставили во Львов санавиацией.

Отмечается, что операция длилась шесть часов. Ее вместе с львовскими хирургами проводили американские специалисты из благотворительной организации известного детского кардиохирурга Вильяма Новика.

"Мы успешно выполнили операцию нашей маленькой пациентке, - заявил детский кардиохирург Виталий Петров, который оперировал девочку. - Во время одной операции вылечили сразу три проблемы: с клапаном, в камере сердца и с крупнейшим сосудом в организме – аортой. Мы очень довольны этим результатом и сотрудничеством с Уильямом Новиком. Поскольку все прошло замечательно, то реабилитационный период будет коротким, уже в ближайшие дни ребенок будет бегать".

Читайте такжеВ Украине повысили тарифы на пересадку сердца и легкихВ рамках визита американских специалистов во Львов планируют в целом прооперировать 25 детей с пороками сердца в возрасте от трех месяцев и до совершеннолетия.

Среди них есть и воспитанники детдомов.

Операции бесплатны, все расходы на себя взяли спонсоры.

Ранее сообщалось, что в Киеве медики скорой помощи спасли 28-летнего мужчину, которого нашли повешенным.

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Автор: Мирослава Бзикадзе