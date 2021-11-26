Город все еще остается в "красной зоне".

Во Львове действующие карантинные ограничения продлили на следующие две недели - до 13 декабря.

Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко на своей странице в Facebook.

"Завершили только что заседание комиссии ТЭБ и ЧС. ... Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковидом находятся в городских медицинских учреждениях, Львов находится в "красной зоне")", - отметил он.

Кроме того, по результатам заседания комиссия вынесла предупреждения из-за нарушения карантинных требований нескольким учреждениям, а именно: спорткомплексу "Евроспорт", Eros show bar (площадь Рынок, 11), Custom lounge bar (Братьев Рогатинцев, 37), Pulse Lounge bar&Karaoke (Братьев Рогатинцев, 18), кинотеатру Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня во Львове по инициативе местных властей начинают прививать бездомных.

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В Украине за минувшие сутки 25 ноября выявили 15 936 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1 394 ребенка и 303 медработника.

Также за сутки было госпитализировано 3 208 человек; зафиксировано 608 летальных случаев; выздоровели 24 569 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова