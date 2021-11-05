Он прошел Иловайский котел и 119 дней плена.

Во Львове сегодня в результате пневмонии умер 37-летний ветеран АТО Юрий Досяк.

Об этом сообщается на Facebook-странице Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий.

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юра Досяк. Он – боец-доброволец батальона "Донбасс", выжил в Иловайске, вернулся из плена... Но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее...", - говорится в сообщении.

На указанной странице сообщается, что Доцяк находился в больнице. Неделю пролежал в медицинской коме с обширной двусторонней пневмонией, однако накануне вышел из нее. Был под аппаратом ИВЛ. Семья ветерана АТО начала собирать средства на его лечение, но сегодня утром он умер.

Также отмечается, что Досяк прошел Иловайский котел и 119 дней плена.

Справка УНИАН. Юрий Досяк 1984 года рождения, юрист по образованию. Работал адвокатом, в последнее время занимался также аграрным бизнесом, выращивал спаржу на продажу.

Как писал на днях сайт "Твоє місто", Досяк заболел на тяжелую двухстороннюю пневмонию, неделю пролежал в медицинской коме. По состоянию на 3 ноября он находился в больнице и нуждался в значительных средствах на длительную реабилитацию. В поддержку его и семьи Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий инициировал сбор средств.

"Мужчина сейчас излечивается от болезни и выходит из медицинского сна. Также он находился под аппаратом ИВЛ. У военного наблюдается хорошая динамика, однако на реабилитацию его семья тратит ежедневно по 5-6 тыс грн", – говорилось в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская