Его могут разместить на стадионе "Арена Львов".

Во Львове планируют открыть центр массовой вакцинации населения от СOVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий по итогам совещания с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

«Речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе «Арена Львов». Этот объект наиболее соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров. Сейчас необходимо урегулировать ряд организационных вопросов, в первую очередь это касается кадрового обеспечения работы центра. Ведь в процессе вакцинации будут привлекать не только медиков, но и волонтеров и студентов медицинских заведений», - рассказал он.

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По словам чиновника, также на рассмотрении вопрос материального обеспечения центров холодильным оборудованием, компьютерной техникой, стабильным соединением с электронными сетями, охраной во время и после работы.

«Проблемным вопросом остается расположение стадиона, объект расположен за городом, в связи с этим подъезд может быть сложным. Именно поэтому будем рассматривать альтернативные варианты размещения центров вакцинации, чтобы приблизить их ко Львову и обеспечить беспрепятственный подъезд населения с окраин города или области», - отметил Козицкий.

Он добавил, что по итогам совещания профильному департаменту поручено разработать в сжатые сроки механизм создания таких центров в области в соответствии с рекомендациями Минздрава.

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Автор: Светлана Макринская