Также медик рассказал, кто умирает от коронавируса чаще всего.

Врач Львовского областного морга Дмитрий Бондарев говорит, что легкие больного коронавирусом больше напоминают печень.

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"Легочная ткань в норме должна проваливаться под пальцами, а здесь она очень плотная", — передает слова патологоанатома ТСН.

Он отметил, что легкие изменены не только внешне, но и внутри — из-за тромбов.

Медик рассказал, кто умирает от коронавируса чаще всего.

"Поражает людей старше 60 лет, они имеют сложные формы, избыточный вес и сахарный диабет", — говорит он.

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В Украине за сутки зафиксировано 12 тыс. 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 188 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 403 человека; летальных случаев - 188; выздоровели 8 тыс. 298 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 647 тыс. 976 человек; выздоровели 299 тыс. 358 человек; летальных исходов - 11 тыс. 263.

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Автор: Ольга Робейко