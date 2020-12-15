У некоторых пациентов появляется депрессия, синдром панических атак и попытки суицида.

Известный украинский врач Евгений Комаровский убежден, что едва ли не у трети пациентов, которые перенесли коронавирусную болезнь в тяжелой или средней форме, есть проблемы с психикой. Таким людям нужно больше следить за своим психическим здоровьем.

"По данным достаточно большого количества клиник, по меньшей мере 30% пациентов, имеющих средние и тяжелые формы коронавирусной инфекции, имеют проблемы с психикой. Здесь и депрессия, и синдром панических атак и попытки суицида", - сказал врач во время интервью на своем канале в YouTube.

Читайте такжеВ "коронавирусной" больнице Киева - новый суицид: СМИ раскрыли жуткие подробностиПричиной такого состояния Комаровский назвал влияние коронавируса на мозг человека и страх человека.

"Надо понимать, что вся эта ситуация с психозом она очень активно поддерживается всеми без исключения средствами массовой информации, заявлениями властей, ограничениями. То есть мы все находимся в состоянии страха и запугивания, что, конечно, не способствует нашему психическому здоровью. Это проблема, однозначно, связана с непосредственным влиянием коронавируса на структуру головного мозга, так и с информацидом, я бы так сказал, и политической активностью", - сказал медик.

Комаровский считает, что важно уделять особое внимание психическому здоровью человеку, который перенес тяжелую, либо среднюю форму коронавируса.

"И это должна быть целая государственная программа психологической реабилитации и определенные препараты и санатории-профилактории, где бы человек мог подышать свежим воздухом, и конечно, в каждом стационаре должна быть профилактика суицида и контроль, чтобы люди не выпадали из окон. Нужно делать решетки на окна. Тема очень актуальна и требует международного протокола по профилактике и лечению вот этого всего спектра проблем", - подытожил врач.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, как болеют COVID-19 дети и взрослые и в чем разница.

Влияние коронавируса на психику: что известно

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Автор: УНИАН