Она отметила, что для инфицирования должен произойти длительный контакт с инфицированным человеком без маски.

В транспорте коронавирусная инфекция не передается, если все пассажиры находятся в масках.

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Об этом в интервью "Обозревателю" сообщила вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. Она отметила, что для инфицирования должен произойти длительный контакт с инфицированным человеком без маски.

"В транспорте люди не заражаются, если они все в масках. Заражаются в случае тесного и длительного контакта с инфицированным человеком без маски. Люди не проводят в транспорте много времени без маски, как они это делают, например, дома", - рассказала Мироненко.

Она отметила, что люди должны носить маски везде в публичных помещениях.

Штрафы за неношение масок в Украине

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Автор: Андрей Василюк