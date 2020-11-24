В транспорте коронавирусная инфекция не передается, если все пассажиры находятся в масках.
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Об этом в интервью "Обозревателю" сообщила вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. Она отметила, что для инфицирования должен произойти длительный контакт с инфицированным человеком без маски.
"В транспорте люди не заражаются, если они все в масках. Заражаются в случае тесного и длительного контакта с инфицированным человеком без маски. Люди не проводят в транспорте много времени без маски, как они это делают, например, дома", - рассказала Мироненко.
Она отметила, что люди должны носить маски везде в публичных помещениях.
Штрафы за неношение масок в Украине
- 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.
- За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.
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