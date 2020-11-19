Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как следует лечить вирусные инфекции.
Об этом идет речь в его видеоблоге на Youtube.
Комаровский отметил, что существует крайне ограниченное количество противовирусных препаратов. В качестве примера он привел те, что действуют на вирус гриппа, герпеса, ВИЧ и гепатита С.
Препарата против коронавирусной инфекции, напоминает врач, по-прежнему нет.
"Таким образом, если мы имеем вирусную инфекцию, которую невозможно лечить этиотропно (подавить, уничтожить возбудителя), в такой ситуации наша главная задача - помочь организму самостоятельно справиться с этой инфекцией", - пояснил он.
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Человеческий организм, по словам Комаровского, в большинстве случаев способен самостоятельно справиться с многими вирусными и бактериальными инфекциями. Эксперт также подчеркнул, что дети не нуждаются в большом количестве лекарств.
"Лечить - это не синоним "давать лекарства". Лечить - это создать нормальные условия. Поэтому перестаньте психовать, нервничать, придумывать никому не нужные лекарства, ставить на себе эксперименты. Забудьте про все эти методы лечения в виде банок, горчичников, парить ноги, дышать кипятком. Успокойтесь, оденьтесь потеплее, температура 18-20, влажность 40-60%, проветривание, постоянное питье, увлажнение носовых входов солевыми каплями. Чувствуете одышку, тяжело дышать - обращаемся к доктору", - резюмировал он.
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