На сегодня не зафиксировано таких мутаций коронавируса SARS-CoV2, в результате чего вакцина могла бы оказаться недейственной.
Об этом рассказал иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что вирус, который вызвал пандемию, не претерпел пока существенных изменений.
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"На сегодня не зафиксировано мутаций, которые бы настолько изменили вирусные белки, чтобы на них бы не работали сегодняшние вакцины, и для которых не была бы точна вирусная диагностика, потому что для этого используется специфичность вирусного белка. То есть пока еще не было столь серьезных изменений вируса", — сказал он.
По словам врача, мутации в коронавирусе происходят постоянно.
"На самом деле коронавирусов много, и те, что у нас на слуху, — MERS, SARS-CoV1 — это лишь некоторые ответвления широкого дерева коронавирусов, это отдельное семейство. То, с чем мы на сегодня столкнулись, — это вирус SARS-CoV2, как мы его называем, который вызывает заболевание COVID-19. Мутации в этих вирусах идут постоянно. Но они могут закрепляться, а могут не закрепляться. Например, у SARS-CoV1, который был в Китае около 15 лет назад, была значительно выше летальность", — сказал он.
Также эксперт рассказал, поддерживает ли он инициативу Минздрава расширить перечень людей, которым будут делать ПЦР-тесты.
"Делать тесты нужно тем, кому это необходимо. Это люди с симптоматикой, я поддерживаю то, чтобы делать тест людям с любыми вариантами вирусной инфекции, контактным и некоторым другим. Украина пока отстает, мы делаем значительно меньшее число тестов", — сказал он.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
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