Он отметил, что вирус, который вызвал пандемию, не претерпел пока существенных изменений.

На сегодня не зафиксировано таких мутаций коронавируса SARS-CoV2, в результате чего вакцина могла бы оказаться недейственной.

Об этом рассказал иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что вирус, который вызвал пандемию, не претерпел пока существенных изменений.

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"На сегодня не зафиксировано мутаций, которые бы настолько изменили вирусные белки, чтобы на них бы не работали сегодняшние вакцины, и для которых не была бы точна вирусная диагностика, потому что для этого используется специфичность вирусного белка. То есть пока еще не было столь серьезных изменений вируса", — сказал он.

По словам врача, мутации в коронавирусе происходят постоянно.

"На самом деле коронавирусов много, и те, что у нас на слуху, — MERS, SARS-CoV1 — это лишь некоторые ответвления широкого дерева коронавирусов, это отдельное семейство. То, с чем мы на сегодня столкнулись, — это вирус SARS-CoV2, как мы его называем, который вызывает заболевание COVID-19. Мутации в этих вирусах идут постоянно. Но они могут закрепляться, а могут не закрепляться. Например, у SARS-CoV1, который был в Китае около 15 лет назад, была значительно выше летальность", — сказал он.

Также эксперт рассказал, поддерживает ли он инициативу Минздрава расширить перечень людей, которым будут делать ПЦР-тесты.

"Делать тесты нужно тем, кому это необходимо. Это люди с симптоматикой, я поддерживаю то, чтобы делать тест людям с любыми вариантами вирусной инфекции, контактным и некоторым другим. Украина пока отстает, мы делаем значительно меньшее число тестов", — сказал он.

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Автор: Андрей Василюк