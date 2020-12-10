В прошлом месяце 134 человека умерли от СПИДа.

В Украине в ноябре зафиксировано более 1,1 тыс. случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией.

Читайте такжеВ Украине за август большинство заражен ВИЧ-инфекцией произошли гетеросексуальным путем

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"В ноябре 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 тыс. 109 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 317 пациентов диагностирован СПИД, а 134 человека умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что путями инфицирования ВИЧ в Украине в ноябре были - гетеросексуальный (661), гомосексуальный (29), парентеральный (412), вертикальный (140), а также неизвестный (2).

"Основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в стране является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, которое может привести к инфицированию ВИЧ (в частности употребление инъекционных наркотиков), и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровья, - говорится в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко