В Украине в ноябре зафиксировано более 1,1 тыс. случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией.
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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
"В ноябре 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 тыс. 109 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 317 пациентов диагностирован СПИД, а 134 человека умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.
Так, установлено, что путями инфицирования ВИЧ в Украине в ноябре были - гетеросексуальный (661), гомосексуальный (29), парентеральный (412), вертикальный (140), а также неизвестный (2).
"Основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в стране является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, которое может привести к инфицированию ВИЧ (в частности употребление инъекционных наркотиков), и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровья, - говорится в сообщении.
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