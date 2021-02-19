Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями – 4 февраля – очень важен для многих людей, ведь рак является проблемой, которая, к сожалению, занимает одно из ведущих мест в современном обществе. Но хотя онкодиагноз становится серьезным испытанием и для больного, и для его окружения, благодаря современной медицине он не является приговором. Поэтому раку можно и нужно противостоять.

Такое противостояние длительное и сочетает в себе целый комплекс мероприятий – неотъемлемых составляющих успешного лечения. Это и организация эффективной терапии, и подбор правильного питания, и предоставление психологической помощи пациенту, и формирование у него правильного эмоционального настроя для преодоления болезни.

Чтобы поддержать онкобольных и их близких, компания "Нутриция Украина" – эксперт в области производства специализированного питания для онкопациентов – запустила Всеукраинскую социально-образовательную кампанию "Бути поруч" при участии экспертов медицинского сообщества, психоонкологов и пациентских организаций. Проект имеет своей целью предоставление качественной информации о проблеме рака и методах борьбы с ним, а также информации о правильном и специализированном питании для онкобольных; способствование борьбе с канцерофобией в обществе и предоставление психологической поддержки онкопациентам и их близким.

При поддержке компании "Нутриция Украина", в рамках Проекта регулярно проводятся бесплатные вебинары, в которых принимают участие эксперты-онкопсихологи, врачи, представители пациентских и социальных организаций. Такие встречи организуются для обсуждения наиболее актуальных для онкобольных и их окружения тем. Во время них у слушателей есть возможность непосредственно задать эксперту вопрос в прямом эфире и получить ответ на него.

Пять таких встреч было проведено в 2020 году, и три из них были посвящены питанию, как части комплексного лечения онкозаболеваний, – ведь правильный рацион позволяет больному поддерживать силы для эффективной борьбы с раком и возможными осложнениями. Принимая во внимание важность питания для комплексной терапии онкологии, отдельный раздел на Всеукраинской онлайн-платформе Проекта посвящен полноценному и специализированному питанию онкопациентов.

На онлайн-платформе Проекта, в разделе "События" можно узнать о расписании будущих встреч, ближайшая из которых запланирована на 23 февраля 2021 года. В этом же разделе, а также на youtube-канале "Nutricia Medical" можно просмотреть записи уже проведенных вебинаров.

Рак – это тяжелый вызов для человека. Но тот, кто владеет информацией, владеет миром. Потому, чтобы принять здравое решение о своем лечении, сначала стоит получить полную и объективную экспертную информацию о заболевании и путях его преодоления, и иметь в виду, что правильная нутритивная поддержка и положительное психоэмоциональное состояние – это такие же важные части успешного выздоровления, как и сама терапия.

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Автор: УНИАН