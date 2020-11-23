До 7 декабря состоится подписание технических документов.

После 7 декабря 2020 года станет известно, когда состоится поставка в Украину первых партий вакцин от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что до 7 декабря состоится подписание технических документов.

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"У нас есть глобальная инициатива COVAX, по которой мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас подписание технических документов до 7 декабря. После 7 декабря сможем сразу сказать, когда будут первые поставки вакцин",- заметил министр.

Глава Минздрава добавил, что Украина также ведет переговоры с различными производителями вакцин в разных странах.

"Мы ведем переговоры с разными компаниями, на разных стадиях подписания документов со всеми ведущими компаниями, которые изготавливают и разрабатывают вакцины. Хочу подчеркнуть - в мире нет еще ни одной вакцины, которая зарегистрирована. Но со всеми компаниями-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, Johnson & Johnson – со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров",- сказал он.

По словам Степанова, как только договоры будут подписаны, "когда у нас появятся конкретные даты и конкретные объемы поставок от разных компаний, мы мгновенно всем сообщим".

"Наша стратегия - максимально диверсифицировать. Должны вести переговоры со всеми компаниями, которые в состоянии будут поставить вакцины на территорию Украины", - добавил министр.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк