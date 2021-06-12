На этих выходных по стране работает полсотни пунктов массовой вакцинации граждан от коронавируса.

В 15 областных центрах Украины в субботу работали пункты вакцинации выходного дня - там прививали от коронавируса.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Всего по стране в эти выходные можно привиться в 50 населенных пунктах. Применяют, как и ранее, китайскую вакцину CoronaVac. Прививку можно получить как по предварительной записи, так и без нее.

В Черновцах пункт вакцинации обустроили на крупнейшем рынке города. Там работают 12 тысяч предпринимателей, но на вакцинацию пришли лишь полсотни. Пришедшие говорят, что делают это и для здоровья, и для работы.

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В Харькове всех желающих прививали в банке. Древнее поместье ранее построил чиновник-налоговик. Горожан сначала осматривали медики, после проводили процедуру.

Один из пунктов вакцинации Херсона открыли в ТРЦ. Врачи рассказали, что там даже уютнее, чем в поликлинике - есть кондиционеры.

В Броварах Киевской области прививаться жителей призывали спасатели при помощи громкоговорителя. Прививки делали в местном легкоатлетическом манеже. Перед процедурой с пациентами общался семейный врач.

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Автор: Юрий Годован