Президент подчеркнул, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.

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Об этом говорится в заметке в его Telegram-канале.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у государства есть четкий план вакцинации.

"Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом", - напомнил президент.

Зеленский подчеркнул, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Подпольная вакцинация от коронавируса в Украине

Ранее СМИ сообщили, что некоторые нардепы и чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации депутатов препаратами неизвестного происхождения.

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Автор: Татьяна Поляковская