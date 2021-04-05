В Украине с начала кампании по вакцинации от COVID-19 привито 291 тыс. 824 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Как отмечается, из них получили первую дозу - 291 тыс. 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) два человека.
В Минздраве уточнили, что за минувшие сутки в стране привито 1 тыс. 258 человек, все они вакцинированы первой дозой. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека.
Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области - 250. В Киеве ввели еще 130 вакцин.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.
- Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
- Вчера президент Владимир Зеленский одобрил создание нацплана вакцинации от коронавируса.
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