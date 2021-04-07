В Украине за сутки от COVID-19 привились 15585 человек.

В Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 15585 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок осуществлено в Киеве (1819), Львовской (1349) и Днепропетровской (1170) областях.

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Вместе с тем в Киевской области уже четвертые сутки подряд не делают ни одной прививки от коронавируса.

Так, в Киевской области не делают прививки от COVID-19 с субботы, 3 апреля. Всего в области вакцинировано 16 599 человек первой дозой с начала кампании. Это четвертый результат по стране после Киева (27 158), Днепропетровской (23 079) и Львовской (17 873) областей.

В общем 320265 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 320263, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2.

По состоянию на 6 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419379 человек.

Напомним, вчера стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины. По словам Степанова, первые партии вакцины Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова