Виноград заметила, что вакцинация от коронавирусной болезни позволит увеличить прослойку защищенных лиц и позволит немного замедлить развитие пандемии.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, доктор медицинских наук Наталья Виноград, которая входит в группу реагирования экспертов ВОЗ на биологические угрозы заявила, что перед началом вакцинации от COVID-19 нужно «притормозить» процесс инфицирования коронавирусом в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Заходя в карантин мы минимизируем проявления эпидпроцесса, то есть мы уменьшаем количество людей, которые будут поражены (коронавирусом - УНИАН). Прививка - это очень ответственный и очень серьезный процесс и перед тем нам нужно смотреть здоровы ли люди, не больны ли они. Мы не можем больных прививать. Если мы уменьшим интенсивность инфицирования, мы уменьшим количество людей, которые будут иметь отводы от вакцинации», - заявила она.

Виноград отметила, что вакцина от COVID-19 «еще у нас не сегодня на пороге» и когда она будет доставлена в Украину, эпидемическая ситуация в стране будет лучше контролируемой.

«Вирус любит холод, чем холоднее - тем ему лучше, он дольше будет оставаться инфекционным, способным вызвать заболевание ... В вакцинацию мы должны зайти, имея готовность системы, имея чем прививать, кто будет прививать, где прививать, все регламенты», - добавила эпидемиолог.

Виноград отметила, что вакцинация от коронавирусной болезни позволит увеличить прослойку защищенных лиц и немного замедлить развитие пандемии.

«Мы должны выходить на вакцинацию, но сначала нужно притормозить развитие проблемы (распространение COVID-19 - УНИАН), которая есть сегодня во всех регионах Украины ... Чем больше будет привитых людей тем лучшую будем иметь возможность уменьшить интенсивность эпидемического процесса. Человеческим языком - тем меньше заболеет, тем меньшей будет нагрузка на государство, на медицину и на каждую семью», - резюмировала она.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки по состоянию на 11 декабря выявлено 13 тыс. 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

8 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

*** COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам от COVID-19. В настоящее время около 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украина.

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Автор: Константин Гончаров