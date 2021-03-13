В Украине за последние сутки прививки от COVID-19 получили еще более 9 тысяч украинцев

С начала кампании по вакцинации привито более 47,5 тысяч человек.

В Украине вчера прививки против COVID-19 получили 9 тыс. 304 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо". Читайте такжеВ Минздраве обещают вакцинировать от COVID-19 всех желающих украинцев до конца 2021 года С начала кампании по вакцинации привили 47 тыс. 541 человек. За сутки наибольшее количество лиц вакцинировали в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 тыс. 654 прививки), наименьшее - в Черниговской области (756 прививок). Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей почтенного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виктория Токарева

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