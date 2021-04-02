В Украине за прошедшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 19097 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его словам, наибольшее количество привитых за сутки в Киевской (1710) и Днепропетровской (1340) областях, наименьшая - в Херсонской (40) и Черниговской (260).
Читайте такжеУкраина ожидает в ближайшее время поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer-совещание у Зеленского
С начала вакцинальной кампании прививались 267833 человека, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом прививки.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 393078 людей.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. В Украине пока что прививки делают только вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией.
Вакцинация против коронавируса: что известно
- Минздрав: функционал eHealth позволяет выдавать документы о вакцинации от коронавируса в Украине
- В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID-19, всего привито более 200 тысяч
- Мэр Ивано-Франковска говорит, что в частных клиниках уже вакцинируют от COVID
- Украине выделят дополнительные дозы вакцины Pfizer
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram