По словам министра, наибольшее количество привитых в сутки в Киевской и Днепропетровской областях, наименьшее - в Херсонской и Черниговской.

В Украине за прошедшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 19097 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его словам, наибольшее количество привитых за сутки в Киевской (1710) и Днепропетровской (1340) областях, наименьшая - в Херсонской (40) и Черниговской (260).

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С начала вакцинальной кампании прививались 267833 человека, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом прививки.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 393078 людей.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. В Украине пока что прививки делают только вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией.

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Автор: Наталья Ничишина