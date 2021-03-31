Наибольшее количество прививок сделано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях, меньше всего - в Черновицкой и Херсонской областях.

В Украине за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 18 тыс. 668 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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В частности, наибольшее количество прививок проведено в Киеве (1 тыс. 720), Днепропетровской (1 тыс. 510) и Львовской (1 тыс. 160) областях, меньше всего - в Черновицкой (220) и Херсонской (200) областях.

Прививки проводили 168 мобильных бригад по иммунизации и в 771 пункте прививок.

С начала прививочной компании было привито 231 тыс. 566 человек, из них получили 1 дозу 231 тыс. 564 человека, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 378 тыс. 242 человека.

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Автор: Наталья Ничишина