С начала кампании по вакцинации вакцинировались 23 тыс. 480 украинцев.

В Украине за прошедшие сутки 4 тыс. 362 человека привито от COVID-19.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо", наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660).

С начала кампании по вакцинации привито 23 тыс. 480 украинцев, из них получили одну дозу - 23 тыс. 480. Наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 тыс. 134), наименьшее - в Сумской области (430).

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.

В настоящее время в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

Главные новости Украины и мира на утро 10 марта

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Автор: Светлана Закелова