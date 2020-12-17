На первом этапе запланировано вакцинировать 700 тыс. граждан - это медработники, бойцы Объединенных сил и работники социальной сферы.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от COVID-19 будет проходить в три этапа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

По словам Степанов, Минздрав разработал все этапы развертывания кампании по вакцинации населения от COVID-19.

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«На первом этапе, когда у нас будет крайне низкий доступ к вакцине, когда в Украине будет количество вакцин не более 10% от общего количества населения планируется охватить не менее 700 тыс. человек из следующих приоритетных групп - это медицинские работники, особенно те, кто работает в стационарах, где оказывают помощь больным COVID-19, это военные ВСУ, которые участвуют в ООС, работники социальной сферы, которые непосредственно общаются с пожилыми людьми, которые помогают и постоянно их посещают. Это люди, которые находятся в учреждениях по предоставлению досрочного ухода и поддержки - это интернаты, дома для престарелых и персонал таких учреждений», - сообщил он.

Степанов отметил, что в Минздраве сейчас работают над тем, чтобы как можно раньше получить вакцину от COVID-19. «Мы ее хотим получить уже в феврале следующего года, и мы ведем постоянные переговоры», - добавил он.

Министр отметил, что на втором этапе Минздрав планирует обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет, включая тех, кто относятся к группам медицинского риска, - кто имеет сопутствующие заболевания, также это работники учреждений образования, работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, ВСУ.

«Третий этап - это когда у нас будет умеренный доступ к вакцинам - это уже остальные категории людей в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий риск заболеваемости коронавирусной болезнью», - сказал Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН 15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров