По словам Степанова, для этих граждан вакцинация должна быть бесплатной.

В Украине посчитали граждан, которые "точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусной болезни - они относятся к группе риска.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Мы посчитали количество населения, которое точно нуждается в вакцинации. Этим должно заниматься государство. Это люди, которые относятся к группе риска по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показателям, по возрастному критерию (старше 65 лет). Общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тысяч как минимум это количество мы должны обеспечить за счет государства. Именно поэтому мы закладывали цифры в бюджете 15,1 млрд грн, учитывая это количество населения", - сказал министр.

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Он напомнил, что Украина получит 8 миллионов доз вакцины от международной инициативы COVAX.

"Наша заявка одобрена, она разбивалась на две заявки - первая за моей подписью, вторая за подписью министра здравоохранения и министра финансов. Мы получили подтверждение от COVAX, и в 2021 году, в 1 квартале... Сейчас "ждем конкретной даты поставки", - сказал министр.

Министр также выразил недовольство количеством средств, которое выделяют на сферу медицины.

"При таких цифрах мы точно не сможем поднять зарплату медработникам. Слова благодарности нужно еще чем-то подкреплять, я надеюсь, что финансирование медицины будет не по остаточному принципу. В бюджетном запросе мы подавали 296 млрд - с учетом вакцинации, реагирования на эпидемию - по факту стоит 159 млрд грн. Критически необходимый минимум - нужно еще плюс 57-60 млрд", - сказал он.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрила вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife, разработанной Институтом биологических исследований имени Вейцмана.

Тем временем, в Украине Минздрав составил граіки будущей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавирус может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Юрий Годован