За сутки наибольшее число привитых зафиксировано в Киеве - 840 прививок.

В Украине вчера прививки против COVID-19 получили 9 тыс. 840 человек, всего с начала кампании по вакцинации привиты 71 тыс. 923 граждан.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

16 марта один человек в Украине уже получил вторую дозу вакцины CoviShield для полноценной прививки от COVID-19.

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«9 840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинированы 1 дозой – 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 человека», - говорится в сообщении.

Указывается, что с начала кампании привиты 71 923 человека, из них получили 1 дозу - 71 922 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: Винницкая область - 480; Волынская область - 130; Днепропетровская область - 390; Донецкая область - 640; Житомирская область – 170; Закарпатская область – 160; Запорожская область - 250; Ивано-Франковская область - 610; Киевская область - 440; Кировоградская область - 240; Луганская область - 460; Львовская область - 590; город Киев - 840; Николаевская область - 270; Одесская область - 450; Полтавская область - 470; Ривненская область - 260; Сумская область - 340; Харьковская область - 370; Херсонская область - 700; Хмельницкая область - 280; Черновицкая область - 190; Черниговская область - 340; Черкасская область - 170.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 тыс. 284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1 тыс. 441 прививки).

Вакцинация против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Константин Гончаров