Всего в Украине есть возможности осуществлять до 1,8 млн прививок от COVID-19 в месяц, отметил Кузин.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что основой для проведения вакцинации от COVID-19 в Украине будут мобильные бригады, однако могут привлекаться и стационарные пункты прививок.

Читайте такжеУкраина подала первую часть заявки на получение 8 миллионов доз вакцины от COVID-19Как передает корреспондент УНИАН об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Точных графиков поставки (вакцины от COVID-19 – УНИАН) еще нет, однако по предварительной информации, которую мы получили от COVAX, будет происходить частичное поставки вакцины и первая партия должна быть на уровне 3% от 8 млн доз. Если страна демонстрирует адекватность своих внутренних механизмов, срабатывания всех звеньев процесса по холодовой цепи, по логистике, по поставке, то, в таком случае, COVAX будет дополнительно добавлять отводное количество», - заявил Кузин.

По его словам, ожидается, что поставка вакцины от коронавирусной болезни будет происходить в три этапа: сначала 3%, затем - 20%, после этого - остальные дозы.

«Основная концепция COVAX заключается в том, что страна должна обеспечить, во-первых, создание общенационального плана обеспечения вакцинации. Такой план разрабатывается и он является частью запроса государства к COVAX. Во-вторых, конечно, будут выдвигаться определенные требования к холодовому оборудованию по обеспечению холодовой цепи», - добавил Кузин.

По его словам холодильного оборудования в Украине хватает, потому что COVAX может предоставить сейчас до 8 млн доз.

«То, что мы видим из имеющегося холодильного оборудования - то суммарно сейчас мощность составляет около 18 млн доз, это за исключением той вакцины, которая используется для рутинной иммунизации», - отметил Кузин.

«Основные сценарии вакцинации будут привлекаться за счет мобильных бригад. В среднем мобильные бригады даже при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 тыс. в месяц. Если мы будем привлекать стационарные пункты прививок или кабинеты прививок, то это еще плюс около миллиона прививок в течение месяца», - отметил и. о. директора ЦОС.

Вакцина от коронавируса для Украины

5 декабря Степанов заявил, что первые 8 млн доз вакцины от COVID-19 могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, выявлено 10 тыс. 811 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров