По словам министра, ведомство работает над скорейшим получением вакцины.

Министерство здравоохранения составило графики будущей вакцинации украинский от COVID-19 и определило приоритетные для прививок категории населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, Минздрав работает над скорейшим получением вакцины.

«На прошлой неделе, в пятницу, я подписал технические документы с глобальной инициативой COVAX на получение вакцины. Мы должны ее получить в первом полугодии 2021 года, рассчитываем на конец первого - начало второго квартала. Мы должны получить 8 млн доз», - заявил Степанов.

«Мы упорно работаем над скорейшим получением вакцины. Мы четко понимаем и составили соответствующие графики вакцинации. Мы разложили всех людей по приоритетам, считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, входящие в группу риска... это наши медики, наши педагоги, работники Нацполиции и группа риска по возрасту и состоянию здоровья - люди, имеющие сопутствующие заболевания и старше 60 лет. В приоритете - люди более старшего возраста, которые достаточно тяжело переносят эту тяжелую болезнь», - добавил министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Степанов заявил, что первые 8 млн доз вакцины от COVID-19 могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, выявлено 10 тыс. 811 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров