По ее словам, люди не хотят вакцинироваться даже от таких известных инфекций, как корь и краснуха.

В Украине с вакцинацией от коронавируса может быть проблема из-за низкой приверженности среди населения к таким видам профилактики болезней.

Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в эфире телеканала "Украина 24". По ее словам, люди не хотят вакцинироваться даже от таких известных инфекций, как корь и краснуха.

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"Если мы получим вакцину в следующем году и, возможно, будут новые штаммы коронавируса — может это (массовая вакцинация — ред.) станет более актуальным, как с гриппом. Здесь еще не все нюансы известны, но в любом случае, это отмечается со всех сторон, у нас (в Украине - ред.) очень низкая приверженность к вакцинации даже от тех известных инфекций, которые есть — кори, краснухи... Было бы очень неплохо проводить вакцинацию, профилактировать инфекцию. Но почему-то многие люди боятся и не делают этого. Поэтому опасения у людей будут, тем более что это новый вирус (COVID-19 - ред.), новая инфекция", — заявила врач.

Она также призвала вакцинироваться против сезонного гриппа.

"Я призываю вакцинироваться от гриппа, потому что заболеть и гриппом, и COVID-19 будет намного сложнее и хуже для организма. Поэтому то, что мы можем заниматься профилактикой, предупредить, обязательно нужно предупреждать с помощью вакцинации. Вакцина от гриппа не опасна для здоровья, у нее минимальные осложнения. Поэтому лучше провакцинироваться. Конечно, это особенно важно для группы риска", - отметила Сояк.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк